Avioneta se desploma y se incendia en Pachuca; reportan preliminarmente dos personas fallecidas

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HIDALGO.- El desplome de una avioneta en la colonia El Tezontle, en Pachuca, Hidalgo, dejó preliminarmente dos personas fallecidas la mañana de este lunes 2 de noviembre.

Según los primeros reportes, la aeronave se incendió después de impactar contra el suelo, lo que provocó la movilización de cuerpos de emergencia y elementos de seguridad.

La Subsecretaría de Protección Civil y Gestión de Riesgos de Hidalgo informó que atendía la contingencia junto con Bomberos, Protección Civil municipal y corporaciones de seguridad.

Aunque versiones iniciales relacionaron la avioneta con la 18ª Zona Militar, ese vínculo no había sido confirmado oficialmente.

Las autoridades intervinieron la zona e iniciaron las diligencias para esclarecer lo ocurrido. Al momento de la información disponible, no se habían confirmado las identidades de las víctimas ni las causas del accidente.