Ex-emecista Paola Cervera llega a Subsecretaría de Gobierno tres días después de sumarse al equipo de “Gino” Segura

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CHETUMAL.– Tres días después de hacer pública su adhesión al equipo de Eugenio “Gino” Segura, la exmilitante de Movimiento Ciudadano (MC), Paola Cervera Villanueva, comenzó a ejercer como subsecretaria de Gobierno de Quintana Roo, en sustitución de Nabil Eljure Terrazas.

Su incorporación al gabinete de Mara Lezama Espinosa ocurrió el 30 de octubre, después de participar el día 27 en una reunión con Segura, coordinador estatal de Defensa de la Transformación de Morena, y otros políticos que dejaron las filas del partido naranja.

Cervera Villanueva había renunciado a MC el 9 de septiembre. Posteriormente se sumó al grupo político de Segura, que busca fortalecer la estructura morenista rumbo a las elecciones de 2027.

La nueva subsecretaria acompañó a la gobernadora el viernes pasado durante la supervisión de la remodelación de la privada Héroes y de la fachada del teatro Ávila Camacho, en Chetumal.

El relevo se suma a los movimientos de antiguos integrantes de partidos de oposición hacia Morena y el gobierno estatal, en medio de la reorganización política previa a los próximos comicios.

Hasta el momento no se habían explicado públicamente los motivos de la salida de Nabil Eljure Terrazas ni si ocupará otra responsabilidad dentro de la administración.