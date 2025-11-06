Ayuntamiento de Tulum exenta de impuestos a la CAPA y a la Agepro

Comparte esta Noticia

TULUM.- Durante la Vigésimo Séptima Sesión Ordinaria, el Ayuntamiento de Tulum aprobó una serie de acuerdos y modificaciones administrativas orientadas a fortalecer la gestión pública, la planeación municipal y la transparencia en el uso de los recursos durante el ejercicio fiscal 2025.

Entre los puntos destacados figura la exención del pago de impuestos sobre adquisición de bienes inmuebles y predial a la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo (Agepro), así como a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), con el propósito de facilitar la ejecución de obras públicas y proyectos de infraestructura en beneficio de la comunidad.

Asimismo, el Cabildo validó la segunda modificación del Programa Operativo Anual (POA) 2025, que incluye ajustes a obras y presupuestos dentro de los fondos federales Ramo 28 y Ramo 33, además de recursos propios municipales.

Entre las principales obras contempladas se encuentran la construcción de guarniciones y banquetas, la ampliación de la red de agua potable en la colonia Cristal, y el fortalecimiento del Centro de Comando, Control, Comunicación y Cómputo (C4), con una inversión multianual estimada en 314 millones de pesos.

Durante la sesión, también se aprobó la modificación número dos al Presupuesto de Egresos 2025, con el fin de armonizar los movimientos financieros relacionados con las obras de infraestructura. Dichos ajustes buscan mejorar la eficiencia administrativa, impulsar el desarrollo urbano ordenado y garantizar la correcta aplicación de los recursos públicos.

Finalmente, las autoridades locales reiteraron que todas las acciones están alineadas con los principios de sostenibilidad, participación ciudadana y transparencia que impulsa la actual administración municipal.

Fuente: La Jornada