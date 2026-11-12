Banco del Bienestar presenta una app para consultar saldos, transferir dinero y pagar con códigos QR

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CIUDAD DE MÉXICO.- El Banco del Bienestar presentó una aplicación móvil que permitirá a las personas beneficiarias de programas sociales consultar su saldo, transferir dinero y hacer pagos desde el celular sin acudir a una sucursal. La herramienta, desarrollada con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, ya se puede descargar de forma gratuita en App Store y Google Play.

Víctor Manuel Lamoyi Bocanegra, director general del banco, explicó durante la conferencia matutina en Palacio Nacional que la aplicación permitirá enviar y recibir dinero sin comisiones, hacer transferencias a otros bancos y pagar o cobrar mediante códigos QR. Los usuarios también podrán recibir notificaciones en tiempo real sobre los movimientos de sus cuentas.

El funcionario estimó que más de 42 millones de beneficiarios podrán acceder al banco desde el teléfono. Señaló que la aplicación busca ampliar el acceso a los servicios financieros digitales y ofrecer otra forma de administrar y utilizar los recursos que reciben de los programas sociales.

Para 2026, la institución prevé atender a 42.8 millones de personas inscritas en 29 programas de bienestar. De acuerdo con las proyecciones presentadas por Lamoyi Bocanegra, el banco distribuirá este año un billón de pesos en apoyos del Gobierno de México.

Al presentar la aplicación, el director también informó que el Banco del Bienestar cuenta con más de 3 mil 100 sucursales en 2 mil 705 localidades de mil 972 municipios. Destacó que la institución opera en comunidades sin presencia de la banca comercial y que es el único banco en más de mil municipios.

Las sucursales y los cajeros automáticos atienden en conjunto a más de 500 mil personas al día, según el funcionario. Las oficinas abren de lunes a viernes, de 9:00 a 16:30 horas, mientras que los cerca de 3 mil cajeros están disponibles las 24 horas.

Lamoyi Bocanegra añadió que el centro de atención telefónica recibe más de 16 mil llamadas diarias y atiende hasta 480 mil consultas de saldo al día.