Marina amplía 45.64% la superficie concesionada a la Apiqroo e incorpora áreas de cuatro municipios

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CHETUMAL.- La Secretaría de Marina autorizó una ampliación del 45.64 por ciento en la superficie marítima y terrestre concesionada a la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo (Apiqroo). La medida incorpora áreas de Cozumel, Isla Mujeres, Playa del Carmen y Othón P. Blanco y permitirá que los trámites y contratos relacionados con esos espacios se gestionen en el estado, sin necesidad de viajar a la Ciudad de México.

Vagner Elbiorn Vega, director de la Apiqroo, informó que la ampliación se formalizó mediante el quinto y el sexto addendum al título de concesión. El sexto se publicó el 10 de noviembre en el Diario Oficial de la Federación (DOF). El organismo calculó el aumento a partir de las mil 288.8966 hectáreas que tenía bajo concesión al inicio de la actual administración.

Las modificaciones abarcan espacios portuarios en los cuatro municipios y zonas marítimas de Chetumal, La Aguada y Mahahual. En Isla Mujeres se incorporaron 601 mil 703.6967 metros cuadrados, con lo que la superficie autorizada en ese municipio llegó a 614 mil 707.7567 metros cuadrados.

Con la ampliación, la Apiqroo prevé reforzar la coordinación con las autoridades marítimas para supervisar embarcaciones y ordenar el uso de los muelles. También busca mejorar la iluminación y la vigilancia de las instalaciones que utilizan pescadores, cooperativas y prestadores de servicios turísticos.

El organismo señaló que el nuevo alcance de la concesión también le permitirá planear obras portuarias y supervisar el cumplimiento de las disposiciones ambientales en las áreas incorporadas.