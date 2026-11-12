Reportan que Marco Rubio ha gastado 1.2 mdd en vuelos para ver jugar a su hijo

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WASHINGTON.- Los 23 trayectos que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, realizó en aeronaves gubernamentales con destino a Gainesville, Florida, tuvieron un costo estimado de 1.2 millones de dólares, según una investigación de The Washington Post. El Departamento de Estado clasificó 15 de esos trayectos como exclusivamente personales.

El diario revisó registros oficiales y determinó que Rubio viajó para asistir al menos a diez partidos de los Florida Gators desde que asumió la jefatura de la diplomacia estadounidense en enero de 2025. En ese equipo de la Universidad de Florida juega uno de sus hijos. Para calcular el costo acumulado de los vuelos a Gainesville, el periódico utilizó las tarifas publicadas por el Departamento de Defensa.

Exfuncionarios del Departamento de Estado dijeron al diario que Rubio ha realizado muchos más viajes de este tipo que sus predecesores. Por razones de seguridad, el secretario de Estado y otros altos funcionarios no pueden viajar en aerolíneas comerciales. Cuando se desplazan por motivos personales, la normativa federal les exige reembolsar al erario el equivalente a un boleto comercial en clase turista, una fracción del costo real de operar la aeronave.

Ni Rubio ni el Departamento de Estado dieron a conocer cuánto se ha reembolsado por esos viajes. En un comunicado enviado al periódico, el funcionario defendió los desplazamientos y afirmó que seguirá asistiendo a los eventos que considere importantes para él y su familia.

Anthony Rubio juega como corredor en los Florida Gators y ha participado en cuatro partidos a lo largo de cuatro temporadas con el equipo. El secretario de Estado se graduó en la Universidad de Florida y era seguidor de los Gators desde antes de que su hijo se incorporara. Su nombre también ha circulado como posible aspirante republicano a la Presidencia en 2028.

El 31 de octubre, durante una reunión de ministros de Exteriores del G20 en Atlanta, Rubio llevó a varios de sus homólogos al partido entre los Florida Gators y los Georgia Bulldogs, disputado en esa ciudad.