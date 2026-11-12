Reabren el acceso a la Zona Hotelera de Cancún tras el retiro de Madres Buscadoras y Colectivo Xtabay

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CANCÚN.- El acceso a la Zona Hotelera desde el centro de Cancún reabrió alrededor de las 9:30 horas de este jueves, luego de que integrantes de Madres Buscadoras de Quintana Roo y del Colectivo Femenil Xtabay se retiraron del kilómetro cero del bulevar Kukulcán. Las manifestantes dejaron en el lugar los objetos que utilizaban para impedir el paso, y la policía los retiró para restablecer la circulación.

Los colectivos mantenían cerrado el carril de ingreso desde el sábado, en protesta por la liberación de un presunto feminicida ordenada por un juez federal. Al momento de la reapertura no se había informado si el retiro de las manifestantes fue resultado de un acuerdo con las autoridades.

Antes de que se restableciera el paso, el cierre de la avenida Enrique Savignac, conocida como El Table, dejó a los automovilistas sin una de las rutas alternas para entrar a la Zona Hotelera. El tránsito se concentró en las vías que permanecían abiertas durante la hora pico de la mañana.

La congestión alcanzó al Puente Nichupté, una de las opciones que Tránsito habilitó desde el inicio de la protesta para mantener la conexión entre la ciudad y el corredor hotelero. Trabajadores de hoteles y restaurantes, así como turistas que se dirigían al aeropuerto, enfrentaron retrasos, como ocurrió durante los días previos al levantamiento del bloqueo.