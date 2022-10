Bárbara de Regil explota contra “stylist” que la dejó mal: fingió enfermarse y se fue de vacaciones.

Comparte esta Noticia

Debido a la presentación de la nueva telenovela “Cabo” del productor “El Güero” Castro, la actriz Bárbara de Regil quería lucir espectacular para aquella ocasión, pero ocurrió algo inesperado con su vestuario, ¿qué pasó?

A través de sus historias de Instagram, la famosa ventiló a una estilista, pues expresó su enojo por el mal trato que recibió de aquella persona, quien le habría quedado mal con el vestuario que debió usar ese día de la presentación del melodrama.

En aquel evento, la actriz comentó algunos detalles de su personaje y dijo que tuvo que subir un poco de peso ya que el papel que interpreta es de una mujer joven, lo que causó varias reacciones de los usuarios, ya que la mexicana es muy disciplinada con su estilo de vida.

La actriz comentó que desde hace un mes ya había hablado con una persona para que le hiciera su vestido, pero dos días antes del evento, le comentó que tenía problemas de salud y expresó que se sintió muy frustrada porque su vestido no estaba listo.

“Es que me frustré porque no tenía nada que ponerme el día de la presentación osea me previne un mes antes de usar lo que me iba a poner y me canceló días antes”. Expresó, aunque la famosa logró lucir espectacular en el día del evento, pues su vestido llamó la atención.

“Se que suena tonto preocuparte por un vestido pero entiendan el punto. La presentación, mi primer novela en Televisa, protagonista, horario estelar”, comentó la famosa.

Señaló que el estilista (de quien no quiso dar su nombre) subió varias historias en las cuales se pudo observar que había salido de viaje con su novio a Acapulco, siendo ésta la razón por la que no tuvo el encargo a tiempo.

Ella estaba bloqueada de las historias de esta persona, pero pudo mirarla por la cuenta de su personal doméstico.

Comentó que tras reclamarle este hecho, procedió a enviar las capturas que probaban su mala fe a sus amigas, a fin de advertirles de su falta de profesionalismo.