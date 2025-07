Belice elimina impuesto de salida para turistas del sureste de México

Comparte esta Noticia

BELICE.- El Gobierno de Belice eliminó el impuesto de salida para turistas mexicanos provenientes del sureste del país, como parte de una estrategia para impulsar el turismo transfronterizo derivado de la operación del Tren Maya en el sur de Quintana Roo.

La medida, vigente desde el 3 de julio, busca atraer a los visitantes que arriban a la estación ferroviaria de Chetumal, ubicada a solo 10 kilómetros de la frontera con Belice, según informó el gabinete del primer ministro John Briceño.

Beneficio directo para cinco Estados mexicanos

La exención fiscal beneficia específicamente a los turistas originarios de Quintana Roo, Campeche, Yucatán, Tabasco y Chiapas, quienes al ingresar a Belice y permanecer hasta siete días, no pagarán el impuesto de salida, que normalmente es de 36.25 dólares por persona para no ciudadanos y no residentes.

Además, los visitantes que crucen en vehículos particulares recibirán una Tarjeta Digital de Cruce Fronterizo de Visitante, con la cual estarán exentos del pago de derechos de importación, tasas o gravámenes por el uso temporal de sus autos.

Interés en conectar con el Tren Maya y Guatemala

La iniciativa forma parte del plan de Belice para fortalecer la conectividad regional y explorar la integración con el Tren Maya, incluso mediante un eventual tramo ferroviario de unos siete kilómetros que cruce el río Hondo hasta conectar con la frontera con Guatemala.

Con esta política, Belice busca posicionarse como un destino accesible para los turistas mexicanos, alentando una mayor movilidad turística en la región mesoamericana.