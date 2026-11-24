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CANCÚN.- Quintana Roo registró seis homicidios dolosos durante la semana del 16 al 22 de noviembre, cuatro más que en el periodo anterior, cuando se contabilizaron dos. Los casos se concentraron en Cancún, sin registros en los demás municipios del estado durante ese lapso.

El balance representó un incremento semanal del 200 por ciento. Las seis víctimas correspondieron a tres hechos ocurridos en las supermanzanas 259, 247 y 106 de Benito Juárez.

El primer caso se reportó el martes, cuando fue localizado un cuerpo dentro de un contenedor de basura en la Supermanzana 259. El hallazgo movilizó a las autoridades y dio lugar al inicio de las investigaciones.

El miércoles, tres hombres murieron tras ser atacados a balazos en la Supermanzana 247. De acuerdo con la información difundida sobre el caso, las víctimas tenían antecedentes delictivos y una persona fue detenida en relación con la investigación.

El viernes fueron encontrados los cuerpos de un hombre y una mujer en la colonia Carabanchel, en la Supermanzana 106. El doble homicidio elevó a seis el número de víctimas contabilizadas durante la semana.

Con estos hechos, Cancún concentró la totalidad de los homicidios dolosos registrados en la entidad entre el 16 y el 22 de noviembre. La comparación con la semana previa mostró que el número de víctimas se triplicó, al pasar de dos a seis.