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CIUDAD DE MÉXICO.- La fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, informó que la institución todavía no busca detener a Guadalupe Taddei, exconsejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, ni al contratista José Alfredo Hernández Casillas, debido a que continúa integrando las investigaciones.

En conferencia de prensa en la Cámara de Diputados, Godoy fue cuestionada sobre los avances del caso y la ausencia de detenciones. Respondió que antes de llevarlo ante un juez es necesario contar con los peritajes, incluida la revisión contable de los documentos recabados.

La fiscal reveló que existen 15 carpetas de investigación y que se han identificado 40 domicilios de interés, aunque no proporcionó mayores detalles sobre las diligencias.

Durante su comparecencia previa ante la Junta de Coordinación Política (Jucopo), defendió los tiempos de la Fiscalía y sostuvo que las indagatorias deben respetar el debido proceso.

“Una carpeta se sostiene con pruebas, no con dichos ni con rumores”, afirmó ante los coordinadores parlamentarios.

Godoy también defendió la aplicación del Nuevo Modelo de Investigación e Inteligencia. Explicó que su propósito es desarticular redes criminales, sus recursos y estructuras, en lugar de realizar pesquisas fragmentadas o apresuradas.

En un comunicado posterior, la Fiscalía informó que entre diciembre de 2025 y octubre de 2026 redujo su tiempo promedio de judicialización de 473 a 242 días y acumuló más de 287 mil dictámenes periciales. Las cifras corresponden al desempeño general de la institución.