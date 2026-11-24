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CIUDAD DE MÉXICO.- México y China acordaron establecer un grupo de trabajo para dar seguimiento a los protocolos sanitarios y comerciales pendientes que permitan ampliar las exportaciones mexicanas de alimentos al mercado asiático, informó el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

Entre los productos que México busca colocar en mayores cantidades se encuentran atún, camarón, limón, calabaza y cárnicos. El funcionario explicó que gestionar las autorizaciones necesarias fue uno de los principales objetivos de su reunión con autoridades chinas, entre ellas el ministro de Relaciones Exteriores, Wang Yi.

Ebrard señaló que el gobierno mexicano pretende mejorar la proporción entre las compras y las ventas que mantiene con China, mediante un aumento de las exportaciones nacionales. Consideró que avanzar hacia un intercambio más equilibrado es una demanda justa y razonable.

El grupo bilateral revisará los protocolos pendientes durante los próximos meses, con el propósito de abrir oportunidades para los productores mexicanos. El acuerdo establece un mecanismo de seguimiento, mientras continúan las gestiones para obtener las autorizaciones.

El secretario calificó el encuentro como positivo y sostuvo que la colaboración puede contribuir a fortalecer la presencia de México en China y ampliar el acceso de sus productos a ese mercado.