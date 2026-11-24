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ISLA MUJERES.- En el marco del Día de la Armada de México, la gobernadora Mara Lezama Espinosa reconoció el trabajo de las mujeres y los hombres de esta institución en favor de las y los quintanarroenses, tanto en la protección del territorio como en la atención directa a la población civil.

La gobernadora agradeció el respaldo de la Armada en las operaciones coordinadas para fortalecer la seguridad del estado, combatir a grupos criminales y proteger a las comunidades. También destacó su participación en las labores de contención del sargazo y protección de las costas y playas.

En este contexto, al final de la ceremonia se realizaron dos simulacros de operativos para el rescate de una persona y la una toma de playa en el muelle del Club Naval.

Mara Lezama subrayó especialmente el apoyo que brinda la institución durante fenómenos naturales y situaciones de emergencia, mediante el Plan Marina, que despliega personal y recursos para tareas de búsqueda, rescate y atención a comunidades afectadas. Entre ellos mencionó buques, helicópteros, plantas potabilizadoras, binomios caninos y equipos especializados.

“Esa es también la grandeza de la Armada de México: su capacidad de proteger la soberanía nacional y, al mismo tiempo, acudir al llamado de quienes necesitan auxilio”, expresó la Gobernadora, al reconocer la disciplina, valentía y vocación de servicio de sus integrantes.

“Desde Quintana Roo, en esta etapa de transformación nacional que encabeza nuestra Presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, refrendamos nuestro compromiso de trabajar en coordinación con las fuerzas armadas y con todas las instituciones del Estado Mexicano por una patria soberana, con paz, justicia y bienestar para su pueblo”, destacó Mara Lezama en la ceremonia realizada en la Quinta Región Naval de Isla Mujeres.

La fecha conmemora la salida de las últimas fuerzas españolas de la fortaleza de San Juan de Ulúa, en 1825, episodio decisivo para consolidar la soberanía mexicana en el mar. La Gobernadora también recordó que Pedro Sáinz de Baranda, quien encabezó la escuadrilla naval mexicana, años después fue gobernador provisional de Yucatán, entidad a la que entonces pertenecía Quintana Roo.

La lectura del mensaje del Alto Mando estuvo a cargo del Vicealmirante José Hermilo Cuervo Salas, comandante accidental de la Quinta Región Naval. Durante la ceremonia se entregaron condecoraciones por años de servicio a 14 elementos por 10, 15, 20 y 25 años de servicios.

Asistieron a esta ceremonia la presidenta honoraria del Sistema DIF Quintana Roo, Verónica Lezama Espinosa; el General de Brigada DEM Alberto Miguel Rodríguez Granada, comandante de la 34 Zona Militar; la secretaria de Gobierno, Cristina Torres Gómez; la encargada de Despacho de la Presidencia Municipal de Isla Mujeres, Isla del Mar Magaña López; la presidenta municipal de Benito Juárez, Ana Paty Peralta; el General Brigadier Sergio López Acosta, Coordinador Estatal de la Guardia Nacional, autoridades de seguridad y de la población civil.