BlackPink rompe otro Récord Guinness; es la agrupación más vista en YouTube

Comparte esta Noticia

NUEVA YORK.- La popular banda surcoreana, BLACKPINK, rompió un nuevo récord mundial al registrar 30.151.716.121 reproducciones en su canal de YouTube hasta el pasado 12 de abril.

Esto convierte a la agrupación de chicas en la más vista de la plataforma de video, de acuerdo con el Libro Guinness de los Récords.

El comunicado lo dieron a conocer a través de la cuenta oficial de Twitter de “Guinness World Records”. “Las sensaciones del K-pop BLACKPINK se han convertido en el canal de música más visto en YouTube para un grupo con más de 30 mil millones de visitas ”, expusieron.

Por otra parte, al inicio de esta semana el video de “Ddu-Du Ddu-Du” superó los 2 mil millones de reproducciones en su video de YouTube, convirtiéndose en el primer video musical de un grupo K-Pop en superar dicha cantidad. Es un sencillo grabado por la agrupación femenina para su segundo mini álbum denominado “Square Up”. Este fue lanzado, de forma digital y vía streaming, el pasado 15 de junio de 2018. Y, en ese entonces, se convirtió la canción más vista. Para noviembre de 2019 superó los mil millones de reproducciones, según datos recolectados por “EFE”.

Por tanto, no ha sido la primera vez que obtienen una distinción como esta. Ya que, el pasado 8 de marzo, “Guinness World Records” anunció que las surcoreanas se convirtieron en las artistas con más reproducciones en Spotify.

No obstante, Jennie, Jisoo, Rosé y Lisa lograron obtener dicho reconocimiento, porque acumularon un total de más de 8,880 millones de reproducciones, en las siguientes canciones: “How You Like That” con 746 millones de reproducciones; “Kill This Love” con 672 y “DDU-DU DDU-DU” con 574 en Spotify. De acuerdo los datos proporcionados por Guinness World Records.

Asimismo, han acumulado otros récords que, sin duda, se convierten en logros que las ayudan a fortalecerse y seguir su camino por mantenerse como una de las bandas que han hecho historia en el género. Hasta el momento, se han ganado el cariño y admiración de millones de fanáticos que disfrutan del K-pop.

Fuente: Excélsior/TCS Ahora