Bloqueo en Tulum por playas libres; advierten cierre total

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TULUM.- Una manifestación se registró este domingo 3 de mayo en la salida norte de Tulum, a la altura del acceso principal a la Zona Arqueológica de Tulum, donde defensores de playas libres, artesanos y prestadores de servicios turísticos realizaron un bloqueo intermitente sobre la avenida Tulum.

Los inconformes cerraron de manera alternada los carriles, lo que generó afectaciones viales en dirección a Playa del Carmen, y advirtieron que las acciones podrían escalar a un cierre total si no son atendidas sus demandas.

Entre los principales reclamos se encuentra la exigencia de acceso libre y gratuito a las playas, así como críticas al proyecto del Parque del Jaguar, operado por Grupo Mundo Maya, al que acusan de afectar la actividad económica local mediante restricciones y cobros.

Los manifestantes también solicitaron la intervención de autoridades federales, al señalar que protestas anteriores no han tenido respuesta.

Al sitio acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana para resguardar el orden, mientras se recomendó a los automovilistas tomar precauciones ante la circulación intermitente.

La movilización, de carácter pacífico y apartidista, busca visibilizar las afectaciones económicas y sociales que, según los participantes, enfrentan distintos sectores de la comunidad local.