Rafael Marín fortalece vínculos con pueblos mayas en acto simbólico

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FELIPE CARRILLO PUERTO.- En un encuentro de alto simbolismo político y cultural, Rafael Marín Mollinedo sostuvo una reunión con liderazgos de la comunidad maya en el Centro Ceremonial Maya de la Cruz Parlante, donde fue recibido por el General Maya, Cornelio Puc Jiménez.

La visita se desarrolló en un ambiente de reconocimiento a las raíces históricas de Quintana Roo y a la vigencia de las estructuras comunitarias indígenas, consideradas por sus habitantes como espacios de soberanía ancestral.

Como parte del acto, Marín ingresó al recinto sagrado y recibió la bendición del sacerdote maya Bartolomé May Ché, en una ceremonia que reflejó la continuidad de prácticas espirituales transmitidas por generaciones. Posteriormente, le fue entregado el traje tradicional y se le otorgó el reconocimiento como “Hermano Maya”.

Durante su mensaje, el funcionario destacó que el desarrollo del estado debe construirse desde las comunidades, a las que definió como pilares de la identidad y actores clave en la transformación social.

En el encuentro también se planteó la necesidad de avanzar hacia un modelo menos centralista, donde las decisiones se tomen desde los propios pueblos y el Estado asuma un papel de acompañamiento. Asimismo, se abordó la importancia de impulsar esquemas de economía social y solidaria, con énfasis en la propiedad colectiva y el respeto al entorno natural y cultural.

Entre los planteamientos expuestos, se subrayó que cualquier proyecto o inversión en la región debe considerar la pertinencia cultural y el respeto a la herencia ancestral de las comunidades.

Tras la ceremonia, Marín sostuvo un convivio con ciudadanos en Hotel La Ceiba, conocido también como La Capilla, y posteriormente se trasladó a José María Morelos para encabezar otro encuentro ciudadano en la Quinta San Enrique.