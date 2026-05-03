Morena cierra filas: Ariadna Montiel, nueva presidenta del CEN

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CIUDAD DE MÉXICO.- El Movimiento Regeneración Nacional designó por unanimidad a Ariadna Montiel Reyes como nueva presidenta de su Comité Ejecutivo Nacional (CEN), durante su octavo Congreso Nacional.

La elección se realizó a mano alzada y con una sola propuesta sobre la mesa, tras la renuncia de Luisa María Alcalde, quien dejó el cargo para incorporarse como consejera jurídica en el gobierno federal encabezado por Claudia Sheinbaum Pardo.

El proceso se llevó a cabo en un evento privado, donde también se nombró a Óscar del Cueto García como nuevo secretario de Finanzas del partido.

Tras la votación, el presidente del Consejo Nacional de Morena, Alfonso Durazo Montaño, confirmó el resultado y destacó la trayectoria de Montiel, particularmente su papel al frente de la Secretaría de Bienestar, donde impulsó la implementación y expansión de los programas sociales.

Montiel Reyes se desempeñó como titular de dicha dependencia entre 2022 y 2026, y previamente fungió como subsecretaria del Bienestar de 2018 a 2022, periodo en el que participó en la puesta en marcha de programas como las pensiones para adultos mayores.

En su trayectoria política también destaca su paso como diputada federal entre 2015 y 2018, así como su gestión como directora general de la Red de Transporte de Pasajeros en la entonces Ciudad de México entre 2006 y 2012, además de haber sido legisladora local.