Borge (el malo) y sus fantasmas pendientes

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La última palabra

• Durante la “La oncena trágica” Félix y Borge endeudaron a Quintana Roo con más de 20 mil millones de pesos y le abrieron las puertas al niño verde al motor turístico de México.

• El bebé ¿victimizado?

Por: Jorge A. Martínez Lugo.

Si la foto filtrada es real o truqueada con IA, es irrelevante. En todo caso son los fantasmas de Borge (el malo), los enemigos, los maltratados por su arrogancia, inmadurez y corrupción galopante, que le hizo perder Quintana Roo para el PRI y lo entregó a otro cozumeleño que resultó tan o más corrupto y traicionó al pueblo que lo llevó en hombros al poder y hoy despacha su impunidad en una embajada no merecida.

Si todo lo que resiste apoya, el exgobernador Roberto Borge Angulo hasta parece que está en campaña para intentar lavar públicamente la abierta corrupción que imperó en su gobierno –extensión del de Félix González Canto–, resultando en una insultante deuda de más de 20 mil millones de pesos, entre ambos cozumeleños. Así como se lava dinero, intentaría lavar su corrupción.

Borge fue incluido por el entonces presidente Enrique Peña Nieto, como parte de la joven generación de priistas que llegarían para reivindicar al “nuevo” PRI en su regreso a la presidencia de México en una elección de telenovela.

Por la corrupción y endeudamiento se llegó a conocer a ambos gobiernos como “La Oncena Trágica” (seis años de Félix y cinco de Borge), pero sobre todo, porque se trató prácticamente de un mismo gobierno bajo el control financiero de Félix, quien ejerció como virrey un mini Maximato (2005-2016).

Félix fue un verdadero gobernador “virrey” en la época panista –cuando dejó de existir la figura presidencial todopoderosa–, al romper la regla no escrita del priismo y fue él único “gobernador que puso gobernador”, lo que le permitió mantener el control financiero y, en esa complicidad, ambos se despacharon bonito con la política de endeudamiento y saqueo, sin realizar siquiera alguna obra de infraestructura que lo justificara.

Desde entonces, Félix y Borge contaron con la complicidad del ex niño verde Jorge Emilio González –el tercero en el saqueo–, quien “chamaqueó” a quienes le abrieron la puerta del motor turístico de México, con gran poder decisorio hasta la fecha, pero esta es otra historia que merece contarse aparte, ya que el consorcio verde cumplirá en 2027 cuatro gobiernos estatales al servicio de su voracidad financiera (2005-2027) y va por el quinto gobierno, pero ya como dueño absoluto de la gubernatura.

Ese periodo de gran corrupción conocido como “La Oncena Trágica” –en alusión al golpe de Estado contra el presidente Francisco I. Madero y su asesinato conocido como “La Decena Trágica”– se caracterizó por el latrocinio de las arcas públicas, a través de endeudamientos que alcanzaron unos 15 mil pesos por cada quintanarroense en esos años.

¿BEBÉ VICTIMIZADO?

Ahora pretende victimizarse o alguien lo pretende, utilizando sin escrúpulos a su propio hijo bebé, apelando a la no memoria y a que todo se olvida, además, incluyendo en su intento de lavado de corrupción a su secretario de finanzas prófugo de la justicia Pablo Guillermo Molina. Es decir, Borge (el malo) pretende un lavado de corrupción “integral”, en racimo, redimirse él mismo y redimir a Guillermo Molina el prófugo. ¿Será que el truco de IA busca evidenciar y visibilizar a integrantes de la banda borgista, sobre todo al prófugo yucateco?

¿REGRESA AL PRI?

Justo en tiempos electorales reaparece Borge (el malo; el bueno sería su tío) con un gran capital económico resguardado, con posibilidad de financiar campañas electorales y preparar el terreno para su regreso, ya sea con candidatos de Morena o de otros partidos, incluyendo al PRI que lo expulsó de sus filas al verlo en desgracia.

Por lo pronto, su presidenta estatal, Cora Amalia Castilla Madrid, ya se congratuló por su libertad domiciliaria: “Por fin se hizo justicia”, dijo, y ofreció que el PRI le tiene las puertas abiertas.

Es decir, que Cora Amalia le reintegraría a Borge su militancia priista y hasta lo haría candidato a algún puesto de elección popular una vez que quede en completa libertad. Cosas veredes.

Por lo pronto, Borge (el malo) marcó tendencia mediática con su reaparición, unos a favor y otros en contra y se subió o lo subieron a la política, por lo que “hay tiro” en el actual proceso electoral tan adelantado.

Mientras tanto el morenismo avanza tan confiado en su elevada aceptación colgado del obradorismo, actúa de manera contradictoria, con incongruencias de principios, subiendo también basura política y, para remate, cargando a sus espaldas con la mafia verde aliada en su momento de Borge (el malo). Usted tiene la última palabra.