Rafael Marín acusa “golpe bajo” y uso político del Teqroo

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CANCÚN.- El aspirante a la Coordinación de la Defensa de la Transformación en Quintana Roo, Rafael Marín Mollinedo, calificó como un “golpe bajo” las medidas cautelares que le impuso el Tribunal Electoral de Quintana Roo (Teqroo) por presuntos actos anticipados de campaña y acusó que el órgano jurisdiccional está siendo utilizado con fines políticos dentro del proceso interno de Morena.

A través de un comunicado difundido la noche del miércoles, el equipo de Marín sostuvo que la resolución del Tribunal responde a intereses políticos y no a criterios estrictamente jurídicos.

En el documento, el aspirante afirmó que, tras darse a conocer mediciones que, según aseguró, lo colocan al frente de las preferencias, sus adversarios optaron por recurrir a las instituciones para intentar frenar su participación en lugar de competir en igualdad de condiciones.

Marín señaló que las medidas cautelares forman parte de una estrategia para afectar su posicionamiento en el proceso interno y acusó que el Teqroo está siendo utilizado como un “garrote político” para favorecer intereses ajenos al movimiento.

Asimismo, sostuvo que la intervención de instituciones públicas en la contienda contradice los principios establecidos por la dirigencia nacional de Morena para garantizar un proceso interno sin guerra sucia ni uso político de organismos públicos.

El aspirante advirtió que este tipo de acciones no pasarán inadvertidas para la dirigencia nacional del partido ni para las instancias federales, al considerar que vulneran las reglas de civilidad fijadas para la definición de la Coordinación de la Defensa de la Transformación en Quintana Roo.

Finalmente, Rafael Marín afirmó que recurrir a tribunales para intentar afectar a un contendiente refleja falta de respaldo ciudadano y, en su opinión, pone en riesgo la credibilidad del proceso interno al privilegiar la confrontación política sobre el debate entre proyectos.