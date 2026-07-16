Chetumal, la ciudad más vulnerable a inundaciones en Quintana Roo

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CANCÚN.- El municipio de Othón P. Blanco concentra 84 de los 96 puntos críticos de inundación identificados en Quintana Roo para la actual temporada de lluvias y huracanes, informó la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa.

Durante la instalación del Consejo Estatal de Protección Civil y del Puesto de Comando, la funcionaria señaló que Chetumal es la localidad con mayor vulnerabilidad del estado, seguida por Bacalar, Lázaro Cárdenas y Puerto Morelos.

Explicó que la alta incidencia de zonas de riesgo obedece a las condiciones geográficas de la región, donde el río Hondo, el arroyo El Tigrito y la laguna de San Antonio favorecen la saturación del terreno. A ello se suma la naturaleza kárstica del suelo, que limita la filtración y el desalojo del agua, lo que incrementa el riesgo de inundaciones.

“El municipio de Othón P. Blanco, y hablemos principalmente de Chetumal, que es la cabecera, encabeza la lista con 84 de 96 puntos críticos, lo que representa el 87.5 por ciento de los puntos identificados en el estado”, indicó.

Velázquez Alzúa detalló que de los 84 puntos críticos localizados en el municipio, 83 se encuentran en la ciudad de Chetumal y 16 de ellos se ubican en la colonia Centro, considerada una de las zonas con mayor susceptibilidad a inundaciones.

La funcionaria añadió que, aunque la capital del estado cuenta con infraestructura de drenaje pluvial, ésta resulta insuficiente para enfrentar precipitaciones intensas. Advirtió que una lluvia acumulada de hasta 300 milímetros provocaría afectaciones severas debido a que gran parte de la ciudad se encuentra por debajo del nivel del mar.

Ante este panorama, exhortó a las autoridades municipales a realizar recorridos permanentes en las zonas de mayor riesgo, especialmente durante la temporada de lluvias, así como orientar a la población sobre las áreas más seguras y las rutas de evacuación.

Asimismo, pidió a la Dirección Municipal de Protección Civil mantener actualizado el censo de familias que podrían resultar afectadas por inundaciones, con el propósito de agilizar la respuesta de emergencia en caso de ser necesario.

Durante el evento también se informó que Bacalar, Lázaro Cárdenas y Puerto Morelos figuran entre los municipios con mayor vulnerabilidad por inundaciones durante la presente temporada de ciclones tropicales.