Vigilan dos zonas con potencial ciclónico en el Atlántico y el Golfo

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MIAMI.- El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) mantiene bajo vigilancia una onda tropical localizada al sureste de las islas de Cabo Verde, en el Atlántico oriental, la cual continúa generando lluvias y tormentas eléctricas desorganizadas.

De acuerdo con el organismo, el sistema podría registrar un desarrollo lento durante las próximas 48 horas mientras se desplaza hacia el oeste-noroeste a una velocidad aproximada de 16 kilómetros por hora.

No obstante, el NHC prevé que durante el fin de semana la onda tropical ingrese a una zona con condiciones atmosféricas menos favorables para su fortalecimiento.

Actualmente, la probabilidad de que evolucione a ciclón tropical es de 10 por ciento en las próximas 48 horas y se mantiene en 10 por ciento para los siguientes siete días.

Por otra parte, el Centro Nacional de Huracanes también vigila una posible área de baja presión que podría formarse durante el fin de semana en el noreste del Golfo de México.

Según el pronóstico, este sistema tendría un desarrollo gradual mientras se desplaza lentamente hacia el noreste sobre aguas del Golfo y cerca de la costa del sureste de Estados Unidos a principios de la próxima semana.

En este caso, la probabilidad de formación ciclónica es prácticamente nula durante las próximas 48 horas y aumenta a 20 por ciento en los siguientes siete días.

Hasta el momento, ninguno de los dos sistemas representa una amenaza inmediata para zonas habitadas, aunque el NHC mantiene un monitoreo permanente de su evolución.