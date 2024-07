Busca AMLO clausura definitiva de Calica antes de terminar su mandato

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que antes de que concluya su gestión quiere conseguir que se imponga una clausura definitiva a la mina a cielo abierto Calica en Playa del Carmen, propiedad de la firma estadounidense Vulcan Materials.

El jefe del Ejecutivo aseguró que su gobierno ha hecho todo lo posible para conseguir un acuerdo con los accionistas de Vulcan para que no continúen con el “ecocidio” que causan con la explotación de la mina, donde la empresa por décadas ha extraído piedra caliza y que actualmente está clausurada por la autoridad ambiental.

López Obrador consideró que los dueños de Vulcan “están empecinados en seguir explotando, en querer sacar la piedra, la grava, para llevarla a Estados Unidos” y que por ello, asesorados por sus abogados, han buscado que legisladores estadounidenses presionen al gobierno mexicano para impedir lo que ellos llaman “una expropiación ilegal”.

“No vamos a expropiar, es nada más aplicar la ley para que no se siga destruyendo el territorio. Es una clausura a una mina que destruye nuestro territorio, o sea, no es expropiación, nada más que no puedan sacar material de Calica, eso es todo”, subrayó el mandatario al señalar que quiere que la mina sea clausurada en definitiva.

“Les ofrecimos todo, comprarles, incluso quitarles las multas por los daños ocasionados, porque violaron toda la legislación en materia ecológica, eso está aprobado, pero como tienen aquí abogados, no los voy a mencionar, pero sé de qué se trata, los sonsacaron”, comentó.

“Entonces antes de irme yo tengo que dejar resuelto eso y lo vamos a resolver legalmente. Ya hay una clausura, pero quiero que sea una clausura definitiva, porque es mucho el daño que han causado”, enfatizó.

“Hicimos todo para llegar a un acuerdo con los dueños de la empresa Vulcan. No están bien asesorados, creo que les afecta el tener abogados mexicanos muy acostumbrados a la transa y están pensando que pueden, una vez que ya no estemos nosotros, recuperar sus fueros, cuando está de por medio la destrucción del territorio. Ya no es posible que sigan utilizando esa parte del territorio como banco de materiales, eso ya no es posible”, agregó.

Añadió que “si hay una clausura y se va a un juicio, va a ganar el Gobierno de México. Tiene que ganar el Gobierno de México ante el arbitraje, porque ni modo que vayan a apoyar el ecocidio que se ha cometido en esa zona”.

Fuente: La Jornada