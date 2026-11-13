Caribe mexicano registra 6.5% menos pasajeros internacionales y Cancún enfrenta una menor oferta de asientos

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CANCÚN.- El Caribe mexicano registró una caída acumulada de 6.5 por ciento en el número de pasajeros internacionales, informó Francisco Madrid, titular del Centro de Investigación Avanzada en Turismo Sustentable (STARC). La baja coincidió con una reducción de entre 4 y 5 por ciento en los asientos programados hacia el Aeropuerto Internacional de Cancún, lo que, según el especialista, limitaría la recuperación al cierre del año.

Madrid explicó que el año comenzó con un desempeño favorable, pero el mercado internacional perdió fuerza a partir de marzo. Consideró que la caída refleja una menor demanda y señaló que otros destinos de playa del país registran un comportamiento similar. La cifra de 6.5 por ciento corresponde al movimiento de pasajeros internacionales, mientras que la reducción de asientos mide la capacidad de vuelo programada.

El investigador previó una recuperación moderada hacia el cierre del año. Sin embargo, estimó que sería insuficiente para que el flujo turístico alcance los niveles del año pasado, en un escenario en el que las aerolíneas tienen menos asientos programados hacia Cancún.

Ante ese panorama, Madrid planteó que autoridades y hoteleros trabajen en un plan conjunto para recuperar competitividad. Propuso identificar en qué mercados se ha debilitado la demanda y averiguar qué factores llevan a los viajeros a elegir otros destinos.

La estrategia, añadió, debe combinar las gestiones para sumar vuelos con promociones comerciales dirigidas a los mercados que han perdido fuerza. El objetivo es que una mayor oferta de asientos se traduzca en más viajeros hacia el Caribe mexicano.