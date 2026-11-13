Sheinbaum asegura que ninguna caravana migrante avanza hacia la frontera norte de México

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró este viernes 13 de noviembre que ninguna caravana migrante se desplazaba por México con rumbo a la frontera norte. La mandataria respondió así a Tom Homan, responsable de la política fronteriza de Estados Unidos, quien un día antes sostuvo que México debía movilizar al Ejército para frenar a los contingentes.
En su conferencia matutina en Palacio Nacional, Sheinbaum evitó confrontarse con Homan o con el presidente Donald Trump, quien retomó sus declaraciones en redes sociales. En una entrevista con Fox News, Homan afirmó que los migrantes avanzaban por México sin una visa de tránsito, una figura que no contempla la legislación mexicana.
Con base en un informe de la Secretaría de Gobernación, Sheinbaum señaló que 24 caravanas que partieron de la frontera sur de México se habían disuelto desde el inicio de la actual administración de Trump. Atribuyó ese resultado a la información que las autoridades mexicanas dan a sus integrantes sobre las restricciones para ingresar a Estados Unidos.
La presidenta precisó que el jueves se había referido a dos contingentes. Uno ya se disolvió y la mayoría de sus integrantes regresó a sus países de origen. El otro apenas se estaba formando y, según explicó, recibía la misma atención que los grupos anteriores.
Sheinbaum sostuvo que las caravanas previas no avanzaron más allá de Oaxaca rumbo al norte. Añadió que, después de recibir información y atención de las autoridades mexicanas, la mayoría de sus integrantes permanece en Chiapas.