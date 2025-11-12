Cae ‘El Griego’, líder de una banda sueca que operaba en la península

Comparte esta Noticia

CANCÚN.- Mikael Michalis N., alias ‘El Griego’, buscado por la Europol por los delitos de tráfico de armas, drogas y lavado de dinero, fue detenido en Cancún, dio a conocer el secretario de Seguridad Ciudadana del Gobierno de México, Omar García Harfuch, durante la Conferencia del Pueblo de este martes 11 de noviembre.

La detención ocurrió el pasado 11 de octubre de 2025, como resultado de una investigación del Centro Nacional de Inteligencia, en un operativo conjunto de elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Defensa Nacional, Marina y Fiscalía General de la República en coordinación con el Instituto Nacional de Migración y el gobierno de Quintana Roo.

De acuerdo con el funcionario federal, ‘El Griego’ tenía ficha roja de la Interpol y orden de arresto en Suecia, al ser identificado como líder del grupo criminal Dalen. También fue detenido Tomás Alejandro N., principal operador logístico y financiero de Mikael Michalis N., investigado por operaciones con recursos de procedencia ilícita. A ambos se les aseguraron dosis de droga.

Según reportes del Gabinete de Seguridad mexicano, Mikael Michalis N. dirigía en Quintana Roo un grupo criminal dedicado al lavado de dinero a través de la construcción y alquiler de propiedades de alto nivel en Cancún, Quintana Roo, y Mérida, Yucatán.

Con 27 años, ‘El Griego’ es identificado como un “generador de violencia en Europa, dedicado al tráfico de armas y droga, así como lavado de dinero, generador de violencia en Suecia y líder del grupo criminal Dalen”.

El grupo criminal Dalen (Dalennätverket, en idioma sueco) es una red criminal que opera principalmente en las ciudades de Dalen y Skarpnäck, ubicadas al sur de Estocolmo, la capital sueca.

Fuente: La Jornada