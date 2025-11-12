Claudia Sheinbaum cuestiona a diputados por aumentarse el salario

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante el aumento de las percepciones anuales de los diputados, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo manifestó que el gobierno y los legisladores deben estar en la justa medianía sin privilegios. En la conferencia de prensa, dijo que los recursos son del pueblo y cada sector debe asumir sus responsabilidades.

—Ya depende de los diputados. El pueblo de México sabe lo que pensamos. El gobierno, los legisladores deben estar en la justa medianía y los recursos de la gente son de la gente, afirmó.

La presidenta Sheinbaum Pardo señaló que no considera que deba haber privilegios.

“Y que el poder es humildad siempre, es lo que nos da la cercanía con la gente, con el pueblo y asumir las responsabilidades cada uno que nos corresponde, pero bueno, ya depende de los diputados”, aseguró.

Por otra parte, la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada acerca de si había desventaja si participa en la boleta de la intermedia en el 2027 con la revocación de mandato. En la Mañanera de este 12 de noviembre, en Palacio Nacional, la titular del Ejecutivo recordó que esta figura fue impulsada por Andrés Manuel López Obrador.

“¿Por qué desventaja?, ellos tendrían que explicar por qué están en desventaja, la revocación de mandato es un logro del pueblo de México y fue propuesta por el presidente López Obrador.

“Hay veces que duran seis años los Presidentes y no tienen el apoyo popular, por qué seguir con una situación así si no tienen apoyo del pueblo de México, eso ya está en la Constitución”, sostuvo en la conferencia matutina.

Sheinbaum insistió que empatar la revocación de mandato con la intermedia podría ahorrar recursos.

Fuente: El Heraldo de México