Cambio de juego naranja

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La última palabra

– Movimiento naranja acaba de hacer un cambio en la dirigencia estatal, con Joaquín González Castro –de los últimos testigos del sistema priista–, quien participó en aquella proeza electoral de 2005, en su anterior etapa de construcción del proyecto Convergencia, que luego se llamó Convergencia por la Democracia y ahora Movimiento Ciudadano.

Por Jorge A. Martínez Lugo

Recordemos que en aquel 2005, Convergencia bajo la presidencia de Manuel Valencia Cardín, ganó el Distrito III de Chetumal con David Álvarez Cervera y tuvo derecho a dos plurinominales en la XI Legislatura (2005-2008): Manuel Valencia y Joaquín González Castro, precisamente. En el camino se les sumó Julio Rodríguez y Flor Palomeque; la bancada naranja terminó con cinco diputados. Al hacerse diputado Valencia deja la presidencia de Convergencia a Don Jesús Martínez Ross, quien la ejerció año y medio aproximadamente.

ALIANZA CON ADDY JOAQUIN

Eran otros tiempos, claro, el priismo venía en una decadencia. A nivel gubernatura Convergencia compitió en alianza con el PAN impulsando a Addy Joaquín, quien quedó en tercer lugar (22.8%); el verdadero peligro era la alianza PRD-PT con su candidato Juan Ignacio García Zalvidea (34.1%); PRI-Verde llevaron a Félix González al triunfo con 40.1%. La oposición junta ganó 56.9% y el PRI-Verde 40.5%; la diferencia entre Félix y Chacho fue de 21,060 votos.

En el Congreso el PRI quedó en minoría al ganar solo siete distritos, mientras que la oposición ganó ocho: (cuatro la alianza PAN-Convergencia y cuatro la alianza PRD-PT. En resumen, PRI 7 y oposición 8 de 15 diputados de mayoría. Félix no quiso imponer a un priista en la Gran comisión y mostró cierta apertura ante aquel oposicionismo fuerte contra el PRI.

La XI Legislatura tuvo como presidente de la Gran Comisión a Manuel Valencia; Félix prefirió empezar como un gobernante de transición, dando la imagen de saber co-gobernar con un Congreso presidido por alguien de la oposición.

EL QUINO HOY

Ahora, en el marco del proceso electoral 2027, Movimiento Ciudadano da el paso anunciado en Quintana Roo y Joaquín González Canto sustituye a un perfil muy similar al suyo; José Luis Pech representa eso que también representa el Quino; ambos son experimentados, fueron cuadros destacados de aquel viejo sistema y en su momento renunciaron al confort del priismo en busca de nuevos aires.

José Luis Pech debe irse satisfecho; como morenista fue dirigente estatal y senador; ahora dejó a MC con el 10 por ciento de la votación en promedio y él mismo, único diputado naranja en la actual 18ª Legislatura. Sin embargo, su dirigencia ya muy desgastada y el partido dividido; imposible llegar así al primero de junio de 2027. Un desgaste hasta cierto punto natural.

Ahora viene una nueva narrativa naranja en Quintana Roo, al menos eso se espera o es lo menos que se puede esperar. Daremos seguimiento para el público que tiene la última palabra.