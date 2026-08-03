Rafael Marín encabeza asamblea en Tulum y llama a fortalecer la organización en defensa de la soberanía

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TULUM.- Con un llamado a fortalecer la organización de la militancia y cerrar filas en torno a la defensa de la soberanía nacional, Rafael Marín encabezó una asamblea informativa en Tulum, donde reiteró su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum y al proyecto de la Cuarta Transformación.

Ante militantes y simpatizantes, el morenista sostuvo que México atraviesa un momento en el que resulta indispensable mantener la unidad frente a lo que calificó como campañas de desinformación promovidas por grupos conservadores, las cuales, afirmó, buscan desacreditar al gobierno federal.

Durante su intervención, recordó que la presidenta ha fijado una postura clara en materia de política exterior bajo el principio de “colaboración sí, subordinación no”, al rechazar cualquier forma de injerencia extranjera en las decisiones del país.

Marín aseguró que la mandataria cuenta con el respaldo otorgado por millones de ciudadanos en las urnas y convocó a la militancia a respaldar su administración frente a los cuestionamientos y ataques que, dijo, buscan debilitar al movimiento.

El exdirector de la Agencia Nacional de Aduanas también destacó que las asambleas informativas que ha realizado en distintos municipios de Quintana Roo han servido para mantener un diálogo directo con la base del partido y conocer las inquietudes de la población.

Durante el encuentro abordó temas relacionados con la seguridad, los servicios de salud, el impacto del sargazo y la situación del turismo, asuntos que, señaló, requieren coordinación entre los distintos niveles de gobierno y la participación de todos los sectores.

Como parte del evento, Rafael Marín dio lectura al posicionamiento nacional sobre la defensa de la soberanía, documento en el que se reafirma el respaldo a la administración de Claudia Sheinbaum y se hace un llamado a enfrentar la desinformación mediante la organización y la difusión de información veraz.

Al concluir su mensaje, reiteró que la defensa del país debe mantenerse como una prioridad para el movimiento y cerró su participación con la frase: “La patria no se vende, la patria se ama, se cuida y se defiende”, que fue respondida con aplausos por los asistentes.