Proponen eliminar cobro de grúa y corralón a propietarios de vehículos robados recuperados en Quintana Roo

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PLAYA DEL CARMEN.- Las personas que logren recuperar un vehículo robado podrían dejar de pagar los costos por arrastre de grúa y resguardo en el corralón, si prospera una iniciativa impulsada en el Cabildo de Playa del Carmen por la regidora Danna Felisa Ramírez Saldaña.

La concejal, presidenta de la Comisión Edilicia de Derechos Humanos, explicó que la propuesta nació a partir de diversos casos atendidos en su oficina, donde ciudadanos afectados por el robo de su automóvil, además de enfrentar largos procesos para recuperarlo, terminan pagando cantidades considerables por los servicios de traslado y almacenamiento de la unidad.

Ramírez Saldaña consideró que esta situación representa una doble afectación para las víctimas, ya que después de sufrir un delito deben asumir un gasto derivado de un hecho del que no fueron responsables.

Por ello, la iniciativa busca liberar a los propietarios de esos cobros cuando el vehículo haya sido reportado como robado y posteriormente recuperado por las autoridades.

La regidora indicó que el objetivo es que la medida no se limite al municipio de Playa del Carmen, sino que pueda convertirse en una reforma con alcance estatal para beneficiar a víctimas de este delito en todo Quintana Roo.

Subrayó que, para muchas familias, un automóvil no solo es un patrimonio, sino también una herramienta indispensable para trabajar, trasladarse y cumplir con actividades diarias, por lo que los costos para recuperarlo representan un golpe adicional a su economía.

Añadió que la propuesta adquiere mayor relevancia en el contexto económico que atraviesa el estado, donde diversos sectores han resentido la disminución de la actividad turística y los efectos provocados por el arribo masivo de sargazo.

La edil precisó que el beneficio estaría dirigido exclusivamente a vehículos recuperados tras haber sido robados y no incluiría unidades enviadas al corralón por infracciones de tránsito, faltas administrativas u otras causas previstas en la ley.

Finalmente, Ramírez Saldaña expresó su confianza en que la iniciativa obtenga el respaldo del Cabildo y posteriormente pueda impulsar modificaciones legales que permitan su aplicación en todo el estado.