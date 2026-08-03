Playa del Carmen analiza estímulos fiscales para hoteles que instalen una segunda barrera contra el sargazo

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PLAYA DEL CARMEN.- El Ayuntamiento de Playa del Carmen prepara un esquema de estímulos fiscales para los hoteles que refuercen las acciones de contención del sargazo mediante la instalación de una segunda barrera marina frente a sus playas.

La propuesta aún se encuentra en fase de análisis, pero formará parte de una estrategia integral para fortalecer el combate al arribo de la macroalga en las costas del Caribe Mexicano.

Señaló que varios complejos hoteleros ya han invertido recursos propios en sistemas de contención, por lo que el gobierno municipal busca generar incentivos que motiven a más establecimientos a ampliar estas medidas preventivas.

El programa establecerá los criterios para acceder a los beneficios fiscales, los cuales estarán dirigidos a los centros de hospedaje que participen activamente en las labores de contención y refuercen su infraestructura con una segunda línea de barreras.

Especialistas de la Secretaría de Marina realizan recorridos y estudios en Playa del Carmen para definir la ubicación de instalaciones federales que servirán de apoyo a la estrategia nacional contra el sargazo.

Entre la infraestructura analizada se contemplan espacios para el mantenimiento de embarcaciones, operaciones logísticas y almacenamiento de equipos que permitan incrementar la capacidad de respuesta ante los recales masivos.

El plan federal prevé aumentar el número de embarcaciones especializadas para interceptar el sargazo en altamar, principalmente en las zonas donde se concentran las corrientes que transportan la macroalga hacia las playas.

No obstante, estas acciones no impedirán por completo que el sargazo llegue al litoral, por lo que será indispensable fortalecer de manera permanente las brigadas encargadas de la limpieza de playas.

El Ayuntamiento prevé presentar próximamente los detalles del programa, incluidos los requisitos y beneficios para los hoteles que colaboren con estas acciones de protección del litoral.