Cancún pierde 4.3% de pasajeros en abril, reporta ASUR

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CANCÚN.- El Aeropuerto Internacional de Cancún reportó una disminución de 4.3 por ciento en el movimiento de pasajeros durante abril de 2026, al movilizar 2 millones 464 mil 479 viajeros, de acuerdo con el más reciente informe financiero del Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR).

La cifra representa una baja respecto a los 2.57 millones de pasajeros registrados en abril de 2025, reflejando una reducción tanto en el mercado nacional como internacional, en medio de ajustes en el flujo turístico hacia distintos destinos del país.

El segmento internacional, principal motor del turismo en el Caribe mexicano, contabilizó un millón 674 mil 788 pasajeros, lo que significó una disminución anual de 3.7 por ciento. Por su parte, el tráfico nacional cerró con 789 mil 691 usuarios, equivalente a una caída de 5.4 por ciento.

A pesar del descenso, Cancún se mantiene como el aeropuerto más importante de la red de ASUR y el principal punto de entrada turística de México, al concentrar más del 72 por ciento del tráfico total de pasajeros reportado por el grupo aeroportuario en el país durante abril.

En el acumulado de enero a abril de 2026, la terminal aérea suma más de 10.4 millones de pasajeros movilizados, consolidándose entre los aeropuertos turísticos con mayor actividad en América Latina.