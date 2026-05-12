Álvarez Máynez presenta denuncia contra proyecto Perfect Day en Mahahual

Comparte esta Noticia

CHETUMAL.- El dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, informó que presentó una denuncia ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) contra el proyecto turístico Perfect Day México, impulsado por Royal Caribbean en Mahahual.

A través de redes sociales, el líder de la llamada “fuerza naranja” señaló que no se puede permitir un posible daño ambiental en una de las zonas ecológicas más importantes del país.

“Presentamos una denuncia ante Profepa contra el proyecto de Royal Caribbean en Quintana Roo. No podemos permitir un ecocidio en nuestras playas ni hablar de progreso mientras se pone en riesgo uno de los ecosistemas más valiosos de nuestro país”, publicó.

Álvarez Máynez sostuvo que Mahahual merece “respuestas claras y un futuro digno”, al reiterar su rechazo al desarrollo turístico proyectado en la costa sur de Quintana Roo.

El dirigente partidista precisó que la denuncia fue presentada días después de que un juez federal otorgara un amparo a la empresa para continuar con las obras relacionadas con el proyecto.

Perfect Day México ha generado oposición entre organizaciones ambientalistas de Mahahual, así como de otros municipios de Quintana Roo y de distintos puntos de la Península de Yucatán, debido a preocupaciones sobre posibles afectaciones a manglares, arrecifes y al sistema hídrico de la región.