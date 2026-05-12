Gobierno de Estefanía Mercado celebra en grande a las mamás de Playa del Carmen

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PLAYA DEL CARMEN.- El estacionamiento de Plaza Puerta Villas del Sol se transformó en una gran pista de baile durante la celebración del Día de las Madres, donde cientos de mamás y sus familias disfrutaron de una noche llena de música, alegría y convivencia al ritmo caribeño del grupo cubano “One Life”.

El festejo, organizado por el gobierno municipal que encabeza la presidenta Estefanía Mercado, tuvo como objetivo reconocer el valor, la entrega y la importancia de las madres en las familias mexicanas y en la vida social de Playa del Carmen.

En un ambiente totalmente familiar, las y los asistentes disfrutaron de una velada musical en la que “One Life” puso a cantar y bailar al público con éxitos como “De Qué Me Sirve la Vida”, “Me Enamoré”, “Calurosa Como Mérida”, “Hoy se bebe”, “Así fue” y “Me Perdiste”, además de interpretar reconocidos temas internacionales del género salsa, desatando la emoción y los aplausos de los asistentes.

Durante el concierto, madres de familia, jóvenes, niñas, niños y personas adultas mayores convivieron en un espacio de sana recreación promovido por el gobierno municipal, fortaleciendo el tejido social e impulsando actividades culturales y artísticas accesibles para todas y todos.

La celebración reunió a familias de diversas colonias y fraccionamientos del municipio, quienes disfrutaron no solo de la música en vivo, sino también de un ambiente seguro, ordenado y lleno de entusiasmo, reflejo del compromiso de la administración municipal con la cercanía ciudadana y la recuperación de los espacios públicos para la convivencia comunitaria.

Además de poner a bailar a las y los presentes, el grupo “One Life” rindió un emotivo homenaje musical a las madres al interpretar canciones solicitadas por el público. Los integrantes de la agrupación agradecieron la invitación de la presidenta municipal Estefanía Mercado, y expresaron sentirse honrados de celebrar esta fecha tan significativa junto a las familias de Playa del Carmen.

El gobierno de Playa del Carmen reiteró su reconocimiento a todas las madres por su esfuerzo diario, dedicación y amor incondicional, destacando que son el corazón de las familias y pieza fundamental en la construcción de una sociedad más unida, solidaria y humana.