Quintana Roo reduce 60.3% los homicidios dolosos en 2026

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CIUDAD DE MÉXICO.- Quintana Roo se posicionó entre las entidades con mayor reducción de homicidios dolosos en México, al registrar una disminución de 60.3 por ciento en el promedio diario de este delito durante los primeros cuatro meses de 2026, en comparación con el mismo periodo de 2025.

La información fue presentada este martes durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, donde se dieron a conocer los resultados nacionales en materia de seguridad pública.

De acuerdo con las cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Quintana Roo ocupa el tercer lugar nacional entre las 26 entidades federativas que lograron reducir el promedio diario de homicidio doloso en el país. Únicamente San Luis Potosí y Zacatecas reportaron disminuciones superiores durante este periodo.

El reporte correspondiente a abril de 2026 también ubica a Quintana Roo entre los estados con menor incidencia de homicidios dolosos, al concentrar apenas 0.7 por ciento del total nacional de casos registrados.

Las estadísticas federales señalan además que ocho entidades concentran más de la mitad de los homicidios dolosos ocurridos en México, mientras que Quintana Roo se mantiene por debajo de la media nacional.

El informe atribuye la reducción nacional a las estrategias de coordinación entre fuerzas federales, estatales y municipales, así como a las acciones enfocadas en inteligencia, prevención del delito y combate a grupos criminales.

En el caso de Quintana Roo, la disminución ocurre en medio del reforzamiento de operativos de seguridad en destinos turísticos y zonas urbanas, particularmente en municipios como Benito Juárez, Playa del Carmen y Tulum.