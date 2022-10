Captan a repartidor llevando a su hijo en la mochila de entregas  

Comparte esta Noticia

Indignación causó un video de un repartidor de una plataforma digital tras ser exhibido llevando a su hijo en la mochila de entregas, el hombre señaló que no tenía con quien dejarlo para que lo cuidaran, por lo que tomó la decisión de llevarlo con él.

El hecho se volvió viral en redes sociales luego que un automovilista captara en video al pequeño asomándose en la maleta utilizada para transportar la comida de la aplicación Pedidos Ya, en el barrio de Gambier, Ciudad de la Plata, en Argentina.

“Puede caerse y lo atropellan”, “más que indignante, yo diría irresponsable”, “extremadamente peligroso”, han sido comentarios que han colocado usuarios de las redes sociales tras viralizarse la grabación.

Tras la polémica, Horacio, el padre, señaló que se gana la vida repartiendo pizzas, vendiendo pan casero, entre otras cosas en la calle, además que, se comprometió a no volver a llevar a su hijo en la caja de repartos.

“Me venía para la casa de mis papás, salí a buscar al nene, no tengo a nadie con quien dejarlo, yo trabajo, mi señora trabaja, tal cual, y si tengo que pagar una niñera tengo que trabajar para la niñera y el nene no come nada, la realidad”, dijo Horacio.