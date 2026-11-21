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CIUDAD DE MÉXICO.- La detención de Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”, dejó siete presuntos integrantes de su organización muertos durante un enfrentamiento con el Ejército Mexicano, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

Asimismo, el secretario expresó sus condolencias a las familias de los cuatro elementos del Ejército Mexicano que perdieron la vida durante las acciones militares relacionadas con la captura de Fausto Isidro “N”, alias “El Chapo Isidro”, en Guasave, Sinaloa.

El operativo se desarrolló durante la noche del viernes 20 de noviembre en Guasave. Según García Harfuch, un grupo armado intentó impedir que las fuerzas federales capturaran a Meza Flores, lo que derivó en el enfrentamiento.

El secretario expresó sus condolencias a las familias y compañeros de los soldados fallecidos y reconoció la actuación de los militares que participaron en la intervención. También sostuvo que la operación formó parte de las acciones para combatir la impunidad y responsabilizó a las organizaciones criminales de la violencia que afecta a la población.

Durante el despliegue fueron asegurados un fusil calibre .50, un lanzagranadas y dos granadas de mano. De acuerdo con las autoridades, ese armamento estaba en poder de los hombres que intentaron frustrar la captura.

La intervención estuvo acompañada por enfrentamientos y bloqueos carreteros en distintos municipios de Sinaloa. Ante las afectaciones a la circulación y los episodios de violencia, las autoridades reforzaron la vigilancia y emitieron recomendaciones para que la población se mantuviera resguardada.

Meza Flores figuraba en la lista de los diez fugitivos más buscados del Buró Federal de Investigaciones (FBI), que ofrecía cinco millones de dólares por información que permitiera detenerlo.

Su organización tenía presencia principalmente en el norte de Sinaloa y había sido identificada por autoridades estadounidenses como una estructura dedicada al tráfico de drogas hacia Estados Unidos.