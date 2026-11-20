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TULUM.- Representantes del transporte de carga aprobaron por unanimidad conformar la Federación de Transportistas de Quintana Roo, con el propósito de gestionar mejores condiciones de operación, seguridad y certeza jurídica para el sector.

El acuerdo se alcanzó durante la primera reunión de líderes del gremio, celebrada en Tulum. Los participantes plantearon integrar un frente común para presentar sus necesidades ante las autoridades y la iniciativa privada, además de fortalecer la logística del traslado de mercancías en el estado.

Los asistentes propusieron mantener una coordinación entre los integrantes de la futura federación para dar seguimiento a sus gestiones y desarrollar trabajos conjuntos con los sectores público y empresarial.

Martín de la Cruz Gómez, secretario general de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) en Quintana Roo, acudió como invitado y respaldó el acuerdo de unidad.

El dirigente sindical destacó que la colaboración entre transportistas puede contribuir al desarrollo productivo de la entidad y al mejoramiento de las condiciones de quienes trabajan en esta actividad.