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CIUDAD DE MÉXICO.- El nombre de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano será inscrito con letras doradas en el Muro de Honor del Salón de Sesiones del Senado, conforme a un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación.

El reconocimiento, anunciado después de su fallecimiento, destaca su trayectoria pública y sus aportaciones a la democratización, el pluralismo político y el desarrollo nacional. La Mesa Directiva de la Cámara alta determinará las condiciones y, en su caso, la fecha para realizar la inscripción y organizar la sesión solemne correspondiente.

El Muro de Honor reúne nombres de personas e instituciones, así como frases y acontecimientos considerados de trascendencia nacional. Las inscripciones se elaboran en bronce dorado, material al que se alude habitualmente como “letras de oro”.

Entre las leyendas que figuran en ese espacio están “Movimiento estudiantil de 1968”, “Derecho al voto de la mujer, 1953”, “Ramón López Velarde, poeta de la patria” y “2021 año del Bicentenario de la Independencia de México”. A las sesiones solemnes para estas inscripciones pueden acudir representantes de distintos sectores de la sociedad.

Cárdenas Solórzano, quien contendió tres veces por la Presidencia de la República, falleció el 28 de octubre en la Ciudad de México, a los 92 años.

Tras su muerte, la presidenta Claudia Sheinbaum propuso trasladar sus restos a la Rotonda de las Personas Ilustres, en el Panteón Civil de Dolores, sujeto a la aceptación de su familia y de la Secretaría de Gobernación. La mandataria destacó su decisión de abandonar el PRI e iniciar una lucha política junto con sectores de la ciudadanía.

Antes de sus candidaturas presidenciales, Cárdenas fue electo senador en 1976 y posteriormente solicitó licencia. También se desempeñó como subsecretario Forestal y de Fauna de la entonces Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, cargo que ocupó hasta 1980.

Ese año asumió la gubernatura de Michoacán, que encabezó hasta 1986. Después de la controvertida elección presidencial de 1988 y de las movilizaciones sociales que la acompañaron, impulsó la conformación del Partido de la Revolución Democrática, cuya dirigencia presidió hasta 1993, un año antes de su segunda candidatura presidencial.