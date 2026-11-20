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CANCÚN.- Fuerzas federales detuvieron a Francisco Gerardo “N”, alias “Pancho”, durante un cateo en un inmueble de Puerto Cancún, como parte de una investigación por presunto tráfico de drogas entre México y Estados Unidos.

En la operación participaron elementos de la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada.

De acuerdo con las investigaciones, el detenido presuntamente se ocultaba en esa propiedad y sería líder de un grupo delictivo independiente relacionado con el trasiego de cocaína y otras sustancias ilícitas. Las autoridades también investigan posibles vínculos con actividades de delincuencia organizada y tráfico de armas.

Según la información difundida, Francisco Gerardo “N” habría ingresado a México el 14 de marzo de 2021 con una identidad distinta, presuntamente para evadir a las autoridades.

Durante la revisión del inmueble, los agentes aseguraron cuatro cargadores para armas largas, una bolsa con una sustancia con características de metanfetamina y tres vehículos. No se precisó el peso de la sustancia ni se proporcionaron detalles sobre las unidades.

El detenido y los objetos asegurados quedaron a disposición de la FGR, que continuará las investigaciones para determinar su situación jurídica.