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Foto: Miguel Améndola

TULUM.- La disminución de las ventas y los costos de operación presionaron a comercios y hoteles de Tulum durante 2026. Un balance municipal de los primeros siete meses registró alrededor de 70 establecimientos con actividades suspendidas, principalmente de manera temporal, mientras reportes de noviembre señalaron cerca de mil habitaciones hoteleras fuera de servicio.

Los negocios con actividades suspendidas representaban aproximadamente el 2.4 por ciento de los 2 mil 850 establecimientos registrados en el municipio. Sin embargo, el balance no precisó cuántos reabrieron posteriormente ni cuántos adicionales dejaron de operar después de julio.

Entre los factores relacionados con las suspensiones figuraron la caída del consumo, las rentas comerciales y los gastos necesarios para mantener las operaciones. Los casos reportados incluyeron dos sucursales de Subway, una bancaria y un Starbucks de la zona hotelera que habría terminado sus actividades después de unos 11 años.

No se precisó si estos establecimientos ya formaban parte de los 70 registrados por el municipio, por lo que no pueden contabilizarse como cierres adicionales. Tampoco se presentó confirmación suficiente de los reportes sobre una plaza comercial y un supermercado.

En el sector hotelero, la estimación de mil habitaciones fuera de operación comprende cierres temporales y definitivos. Personal del hotel Chilam Balam señaló que el establecimiento llevaba cuatro meses cerrado porque los ingresos resultaban insuficientes para cubrir los gastos de funcionamiento y la nómina.

Felipe Nahuat, dirigente de la Cámara Nacional de Comercio en Tulum, reconoció que la recuperación de visitantes todavía no garantiza la rentabilidad de numerosos negocios. Explicó que deben seguir pagando arrendamiento, salarios y servicios, aun cuando disminuyen sus ventas.

El representante empresarial también destacó la llegada de inversiones, aperturas de farmacias y proyectos comerciales, por lo que advirtió que el comportamiento económico varía entre sectores.

Las dificultades laborales estuvieron acompañadas por testimonios de agentes inmobiliarios y residentes sobre viviendas desocupadas y familias que buscaron oportunidades en otras ciudades. Entre esas versiones circuló una estimación de cerca de 10 mil personas que habrían dejado Tulum en el último año, aunque no se presentó una medición estadística que respaldara la cifra.

Tampoco se cuenta con información suficiente para atribuir esas salidas a la desaceleración turística o determinar una pérdida neta de población, pues sería necesario conocer cuántas personas llegaron al municipio durante el mismo periodo.

Los datos del Inegi de 2020 identificaron 2 mil 217 viviendas deshabitadas y 5 mil 744 de uso temporal. Esas categorías no son equivalentes ni permiten establecer cuántos inmuebles quedaron vacíos durante 2026 o cuáles fueron adquiridos mediante créditos del Infonavit.

El mercado inmobiliario también mostró señales de desaceleración. Una investigación de Obras, de Grupo Expansión, publicada el 30 de octubre, reportó alrededor de 6 mil 340 propiedades en venta y una reducción de las viviendas comercializadas, de 3 mil 487 en 2023 a mil 711 en 2025, una caída cercana al 51 por ciento. El inventario anunciado, sin embargo, no equivale necesariamente a viviendas vacías o abandonadas.

Aunque las autoridades municipales mantuvieron expectativas favorables para las vacaciones de invierno, comerciantes y trabajadores enfrentaron reducciones de jornadas y dificultades para cubrir sus compromisos. Sigue pendiente un balance actualizado que determine cuántos negocios permanecen cerrados, cuántos empleos se perdieron y cuál fue el movimiento de población durante el año.

Con información de Quintana Roo Hoy