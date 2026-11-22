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CANCÚN.- Carlos Canabal Ruiz, exalcalde interino de Benito Juárez, recuperó su libertad después de que un juez determinó no vincularlo a proceso por una investigación de presunta administración fraudulenta. La resolución corresponde al expediente por el que fue detenido el 16 de noviembre en Mérida, Yucatán.

Durante la audiencia del viernes 20 de noviembre, el juzgador consideró insuficientes los elementos presentados para procesarlo y ordenó su liberación a las 15:35 horas.

La investigación está relacionada con operaciones entre Inteligencia México y la financiera Unifin. La primera empresa estuvo vinculada con la concesión del servicio de recolección de basura de Cancún, otorgada por el Ayuntamiento de Benito Juárez en 2015.

La defensa de Canabal, encabezada por Xavier Olea Trueheart, sostuvo que este procedimiento es distinto del expediente que permanece pendiente en Quintana Roo por un presunto daño patrimonial de 531 millones de pesos contra la empresa LV.

En ese otro caso, las autoridades le atribuyen posibles delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y encubrimiento de movimientos financieros irregulares.

Los antecedentes se remontan a febrero de 2024, cuando Canabal fue detenido en Quintana Roo. Posteriormente obtuvo la prisión domiciliaria, que cumplía en San Pedro Garza García, Nuevo León.

De acuerdo con la información del expediente, en abril de 2025 abandonó el domicilio y dejó de ser localizado. Las autoridades lo declararon sustraído de la justicia y emprendieron nuevas actuaciones para detenerlo.

La decisión judicial del viernes se limitó a la investigación por presunta administración fraudulenta que motivó su captura en Mérida. Por ello, no resolvió los señalamientos del expediente relacionado con la empresa LV.

Quedó pendiente conocer la situación de la orden de reaprehensión de ese caso y las acciones que emprenderán las autoridades de Quintana Roo.