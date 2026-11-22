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CHETUMAL.- La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) negó la autorización de cambio de uso de suelo forestal para la Unidad Habitacional Militar de Chetumal, después de determinar que la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) concluyó la construcción sin contar con el permiso ambiental previo.

La dependencia concedió únicamente una autorización condicionada para la operación y mantenimiento del complejo, con vigencia de 40 años. Su entrada en vigor dependerá de que la Sedena acredite el cumplimiento de exigencias técnicas y ambientales dentro del plazo establecido.

De acuerdo con la resolución de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental, el análisis de imágenes satelitales y el reconocimiento de la propia promovente confirmaron que la infraestructura estaba terminada cuando se emitió el fallo, aunque todavía no había comenzado a operar.

La intervención comprendió 25 mil 437.83 metros cuadrados de superficie forestal dentro de un predio de casi tres hectáreas, ubicado en Othón P. Blanco y vinculado con el Tren Maya.

La autoridad ambiental consideró que ejecutar las obras antes de obtener la autorización vulneró el principio preventivo de la legislación e impidió aplicar los procedimientos ordinarios de evaluación previos a la intervención del terreno. Por ello, dio vista a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para las acciones de inspección, vigilancia y, en su caso, sanción correspondientes.

En cuanto a la operación y mantenimiento, Semarnat consideró que esa etapa es ambientalmente viable y compatible con los instrumentos de ordenamiento territorial de la región. Sin embargo, sujetó el aval a una condición suspensiva de seis meses, prorrogable una sola vez por un periodo igual.

Durante ese plazo, la Defensa deberá acreditar que cuenta con sistemas de tratamiento de aguas residuales, captación de agua pluvial y manejo adecuado de residuos sólidos, además de presentar los permisos correspondientes de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

También deberá realizar acciones de compensación y restauración ambiental, con un monto de referencia de 462 mil 877.64 pesos, en coordinación con la autoridad federal. Las obligaciones incluyen reforestación con especies nativas y seguimiento de la fauna silvestre registrada en la zona.

El incumplimiento de los plazos o el inicio de operaciones antes de solventar las condicionantes podrá ocasionar la extinción o revocación de la autorización parcial.

Con información de Sipse