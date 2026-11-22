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CHETUMAL.- El Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo (Imoveqroo) proyectó para el 7 de diciembre el inicio del Circuito Insurgentes, una ruta transversal que conectará seis recorridos del transporte público y facilitará los desplazamientos entre el centro, el oriente y el poniente de la ciudad.

El titular del organismo, Rafael Hernández Kotasek, informó que se realizan pruebas piloto para preparar la operación del corredor. Explicó que el circuito recorrerá la avenida Insurgentes y enlazará con el Boulevard, cerca del Centro de Convenciones y de la Universidad Autónoma de Quintana Roo.

La planeación contempla recorridos en sentidos horario y antihorario, con conexiones a las rutas Caribe, Nápoles, Sian Ka’an, Payo Obispo, Calderitas y Calzada Veracruz. El objetivo es ofrecer una primera conexión transversal que reduzca transbordos innecesarios y mejore los tiempos de traslado de estudiantes, trabajadores y familias.

El trazado incluye las avenidas Insurgentes, Universidad, Primo de Verdad, Calzada Veracruz, Bugambilias, Aarón Merino y Enrique Barocio Barrios, además de la calle Isaac Medina.

La longitud estimada será de 14.88 kilómetros en sentido antihorario y de 14.86 kilómetros en sentido horario. Estas distancias no incluyen los tramos de cierre del circuito ni los giros necesarios para cambiar de sentido.

Para ambas direcciones se calculó un tiempo de recorrido de 55 minutos con 48 segundos, con circulación en carriles compartidos. La ruta facilitará el acceso desde el poniente a lugares como el Parque Forjadores, Plaza Las Américas, Bodega Aurrera, el Zoológico Payo Obispo y Walmart Insurgentes.

Hernández Kotasek señaló que la incorporación del Circuito Insurgentes cerrará las acciones de ampliación de rutas previstas para este año en Chetumal.

De manera paralela, el Imoveqroo mantiene las pruebas y la preparación de la logística de carga para incorporar unidades eléctricas a la ruta Calderitas durante diciembre. También contempla sumar nuevos recorridos a principios de 2027.