Comparte esta Noticia

CHETUMAL.- La Comisión Federal de Electricidad (CFE) anunció una suspensión del suministro eléctrico para este lunes 23 de noviembre, de las 6:00 a las 8:00 de la mañana, en Mahahual, Xcalak y Uvero, comunidades del municipio de Othón P. Blanco.

La interrupción permitirá realizar trabajos de mantenimiento y modernización de la infraestructura eléctrica. La empresa recomendó a habitantes y establecimientos tomar previsiones para las dos horas en que está programado el corte.

Según la CFE, las labores forman parte del reforzamiento de la Red Nacional de Transmisión y buscan mejorar la calidad y continuidad del servicio, además de atender el crecimiento de la demanda de energía en la región.

La empresa explicó que las maniobras requieren desenergizar temporalmente las instalaciones para proteger al personal que ejecutará los trabajos y evitar riesgos para la población y la infraestructura.

También informó que las actividades fueron acordadas previamente con los usuarios involucrados y notificadas a las autoridades locales, con las que mantiene coordinación para reducir las afectaciones.

Para consultas, reportes y quejas sobre el suministro, la CFE puso a disposición de los usuarios el número telefónico 071.