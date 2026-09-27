Casos de sarampión aumentan 1,940% en la península; Quintana Roo concentra la mayoría

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CANCÚN.- La circulación del sarampión se mantiene activa en la península de Yucatán, donde durante 2026 se han acumulado 449 casos, frente a los 22 registrados en el mismo periodo de 2025. El incremento regional ronda el 1,940 por ciento y está impulsado principalmente por el aumento de contagios en Quintana Roo.

Hasta el 25 de septiembre, Quintana Roo concentraba 389 diagnósticos, equivalente a cerca del 87 por ciento del total peninsular. Yucatán acumulaba 42 casos y Campeche otros 18.

Los contagios continúan apareciendo en las tres entidades. Entre el 18 y el 25 de septiembre fueron confirmados 10 nuevos casos: siete correspondieron a Quintana Roo, dos a Yucatán y uno a Campeche.

La diferencia respecto al año anterior resulta especialmente marcada en Quintana Roo. Durante el mismo periodo de 2025 la entidad había registrado únicamente dos casos, mientras que este año la cifra alcanzó 389.

Yucatán también presentó un aumento considerable, al pasar de tres casos en 2025 a 42 durante 2026. La situación de Campeche ha sido distinta, pues el registro pasó de 17 a 18 casos entre ambos periodos.

El incremento regional se ha producido de manera progresiva. A finales de julio, los tres estados sumaban 321 contagios, con un crecimiento superior al 1,300 por ciento respecto al año anterior. Durante agosto y septiembre continuaron confirmándose nuevos casos hasta llegar a los 449 acumulados.

Quintana Roo mantiene además una elevada movilidad de población debido a su actividad turística y sus conexiones nacionales e internacionales, condición que puede facilitar la introducción del virus. Sin embargo, para que se mantengan las cadenas de transmisión también debe existir población susceptible, principalmente personas sin vacunación o con esquemas incompletos.

El infectólogo Alejandro Muñiz señaló que el rezago en la vacunación es uno de los factores relacionados con el resurgimiento de la enfermedad. Explicó que las coberturas comenzaron a disminuir antes de la emergencia sanitaria por covid-19 y el problema se profundizó durante la pandemia, cuando bajó la asistencia a los servicios médicos y quedaron esquemas sin completar.

“Sí, la situación que tenemos ahora es por no haber vacunado lo suficiente”, señaló el especialista.

La vacunación reduce la cantidad de personas susceptibles y dificulta que el virus mantenga cadenas de transmisión. En contraste, la acumulación de niños, adolescentes y adultos sin las dosis correspondientes favorece la aparición de nuevos contagios cuando el virus entra en una comunidad.

La Secretaría de Salud ha señalado que, pese a que la transmisión a nivel nacional mantiene una tendencia descendente, entre febrero de 2025 y el 17 de septiembre de 2026 se habían confirmado 19 mil 559 casos acumulados en México, de los cuales 34 permanecían activos.

La estrategia de vacunación incluye no solamente a niñas y niños que necesitan iniciar o completar sus esquemas, sino también a adolescentes y adultos que carezcan de protección suficiente. Para personas de 13 a 49 años se contempla la vacuna SR contra sarampión y rubéola cuando no existe antecedente de vacunación o el esquema está incompleto.

En Quintana Roo, las autoridades sanitarias han reforzado durante el año las jornadas de inmunización ante el incremento de casos. A nivel nacional, la Secretaría de Salud reportó en septiembre la aplicación de más de 36 millones de dosis contra el sarampión como parte de las acciones para contener la transmisión.

La elevada capacidad de contagio del sarampión convierte a los grupos sin protección en uno de los principales factores para la formación de nuevas cadenas de transmisión. Aunque tradicionalmente la enfermedad se ha asociado principalmente con la población infantil, adolescentes y adultos con esquemas incompletos también pueden permanecer susceptibles.

Los 10 nuevos diagnósticos registrados en la península durante la última semana analizada muestran que el virus continúa circulando en la región. Con 449 casos acumulados y Quintana Roo concentrando la gran mayoría de ellos, las acciones de vacunación, detección y vigilancia epidemiológica continúan como las principales medidas para contener nuevos contagios.