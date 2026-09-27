Detienen a director de la Policía Turística de Cancún y lo trasladan a Ciudad Juárez

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CANCÚN.- Erick Gutiérrez Cossío, encargado de despacho de la Dirección de la Policía Turística de Cancún, fue detenido durante un operativo de fuerzas federales y posteriormente trasladado a Ciudad Juárez, Chihuahua, donde es requerido dentro de un proceso judicial.

El operativo se realizó el viernes 25 de septiembre en un inmueble ubicado en el cruce de las avenidas Chichén Itzá e Isla Contoy, en la Supermanzana 32 de esta ciudad. Elementos de la Secretaría de Marina y otras corporaciones federales mantuvieron resguardada la zona durante varias horas.

Tras su detención, Gutiérrez Cossío fue trasladado inicialmente a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en Quintana Roo, ubicadas sobre la avenida José López Portillo, para posteriormente ser llevado vía aérea al estado de Chihuahua.

De acuerdo con información periodística que cita el Registro Nacional de Detenciones, el mando policiaco fue ingresado al Centro de Justicia Penal de Ciudad Juárez durante el fin de semana. Reportes locales también señalan que el inmueble intervenido en Cancún quedó bajo resguardo de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

Hasta el momento, las autoridades federales no han difundido públicamente información suficiente para establecer los delitos específicos que se le imputan ni los detalles del proceso judicial por el cual fue trasladado a Chihuahua.

Versiones periodísticas señalan que Gutiérrez Cossío sería investigado por presuntos actos de corrupción y han relacionado su captura con el denominado Operativo Enjambre. Sin embargo, esa vinculación no ha sido confirmada públicamente por la FGR, la Secretaría de Marina o la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, por lo que no puede darse por establecida.

Gutiérrez Cossío ocupaba un puesto de mando dentro de la corporación municipal de Benito Juárez y era identificado con el código operativo “Huracán”. El Ayuntamiento lo había presentado como encargado de despacho de la Dirección de la Policía Turística, área perteneciente a la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana y Tránsito.

Antes de incorporarse a la administración de Cancún, Gutiérrez Cossío desempeñó funciones en Protección Civil de Cacahoatán, Chiapas. Registros periodísticos de años anteriores lo identifican como coordinador y director de Protección Civil de ese municipio, cargo desde el cual atendió contingencias meteorológicas y otros fenómenos naturales.

La detención adquiere relevancia por tratarse de quien encabezaba un área responsable de la seguridad en la principal zona turística de Cancún. Sin embargo, mientras las autoridades federales no informen formalmente los cargos y las circunstancias del proceso, permanecen sin confirmar las versiones sobre los delitos que habrían motivado la orden judicial.

Gutiérrez Cossío deberá enfrentar en Chihuahua el procedimiento correspondiente y será la autoridad judicial la encargada de determinar su situación jurídica. Las imputaciones que eventualmente sean formuladas en su contra deberán acreditarse durante el proceso y la detención, por sí misma, no implica una declaración de culpabilidad.