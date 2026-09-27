Fracaso en Tulum: Aeroméxico dejará de operar en el aeropuerto a finales de septiembre

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TULUM.- Aeroméxico dejará de operar en el Aeropuerto Internacional de Tulum a finales de septiembre, de acuerdo con información difundida por el Colegio de Sobrecargos de Aviación de México y con la programación disponible de la propia aerolínea, que mantiene vuelos entre la Ciudad de México y este destino hasta el día 30.

La suspensión representaría la salida de la aerolínea de bandera mexicana de una terminal que desde 2025 ha registrado ajustes y cancelaciones de rutas, tanto nacionales como internacionales, en medio de una oferta aérea menor a la observada durante sus primeros meses de funcionamiento.

El Colegio de Sobrecargos informó en sus redes sociales que el retiro de Aeroméxico se produce después de una reducción gradual de operaciones desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), que terminó por dejar un número reducido de vuelos nacionales hacia Tulum.

La propia compañía dio otra señal del ajuste el pasado 14 de septiembre, cuando publicó una política de flexibilidad denominada “Tulum TQO offer adjustment”, dirigida a pasajeros con boletos expedidos para viajar hacia, desde o vía el Aeropuerto Internacional de Tulum.

Las alternativas ofrecidas contemplan la protección de los pasajeros en otros vuelos, la entrega de un documento electrónico por el valor del boleto o el reembolso a la forma original de pago, dependiendo de las condiciones aplicables.

La programación disponible mantiene actualmente la conexión entre el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y Tulum hasta el 30 de septiembre. La aerolínea ya había reducido desde 2025 sus frecuencias hacia el destino desde las dos terminales que atienden a la zona metropolitana de la capital del país.

El ajuste ocurre mientras las autoridades turísticas buscan fortalecer nuevamente la conectividad aérea de Tulum durante la temporada de invierno 2026-2027 mediante operaciones internacionales estacionales desde Estados Unidos y Canadá.

La Secretaría de Turismo había anunciado nuevas operaciones para el periodo invernal como parte de la estrategia para recuperar y ampliar la conectividad internacional del destino. Sin embargo, esos vuelos coincidirán con una reducción de la presencia de compañías que anteriormente operaron rutas hacia el aeropuerto.

Desde 2025 distintas aerolíneas internacionales han suspendido o cancelado conexiones con Tulum después de realizar ajustes en sus redes y frecuencias. La reducción ha afectado la oferta disponible en una terminal inaugurada a finales de 2023 con la expectativa de atender directamente la demanda turística de Tulum y otros destinos de la Riviera Maya.

Uno de los retos adicionales señalados por pasajeros ha sido la conectividad terrestre entre el aeropuerto y los principales centros urbanos de la región. Usuarios han cuestionado las alternativas disponibles desde la carretera federal 307 y los costos de los traslados en taxi desde Tulum y Felipe Carrillo Puerto.

El Tren Maya representa otra alternativa para llegar a la terminal aérea, aunque sus horarios condicionan su utilización para determinados vuelos.

La salida de Aeroméxico se sumaría así a los ajustes que ha experimentado la terminal durante los últimos meses y dejará como uno de sus principales desafíos recuperar frecuencias nacionales e internacionales, al mismo tiempo que las autoridades buscan incorporar nuevas operaciones para la próxima temporada alta.