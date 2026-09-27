Documentan a delfines mordiendo concreto en parque acuático clausurado de Cancún

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CANCÚN.- Nueve delfines permanecen dentro de las instalaciones clausuradas de Dolphin Connection Cancún, en Ventura Park, mientras autoridades y especialistas evalúan las condiciones necesarias para una eventual reubicación, debido a que varios ejemplares presentan enfermedades crónicas que podrían complicar su traslado.

Los animales son Solei y Oceanía, hembras, así como Mincho, Diego, Apolo, Flex, Satu, Squalo y Salomón, machos, con edades que van de los 13 a los 38 años. El establecimiento operó anteriormente bajo los nombres Dolphin Discovery y Dolphinaris Cancún.

Ventura Park dejó de recibir visitantes en enero de 2025 y en octubre del mismo año la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró temporalmente el delfinario y aseguró precautoriamente a los nueve ejemplares.

Desde entonces, organizaciones dedicadas al seguimiento de los animales han documentado sus condiciones dentro de los estanques. Veeleaf reportó recientemente comportamientos como mordidas a los bordes de concreto, largos periodos de inmovilidad y movimientos repetitivos.

Fabián Pinto, cofundador de la organización, atribuyó estas conductas a la falta de actividad y al aburrimiento. Especialistas consultados en una investigación de BBC también relacionaron algunos de estos comportamientos con posibles condiciones de estrés y frustración asociadas al cautiverio.

Durante una visita realizada a principios de septiembre, Veeleaf reportó además presencia de algas y heces en el agua. Estas observaciones contrastan parcialmente con la evaluación realizada previamente por Profepa, que en agosto informó sobre trabajos de limpieza y señaló que, en ese momento, la calidad del agua cumplía con la normatividad aplicable.

El estado de salud de los nueve ejemplares también ha sido objeto de evaluaciones veterinarias. Dos análisis médicos revisados por Mongabay Latam documentaron lesiones y padecimientos crónicos en diferentes grados entre los animales.

Uno de los casos más delicados es Mincho, quien presenta un carcinoma que afecta aproximadamente 70 por ciento de su lengua. Diego padece abrasión dental crónica grave y perdió parcialmente la aleta caudal, mientras Satu presenta una úlcera en la lengua y desgaste dental severo.

Salomón registra lesiones oculares y ulceración en la lengua; Apolo y Flex presentan inflamación de la córnea del ojo derecho, y Squalo padece inflamación crónica de las córneas, desgaste dental y erosiones en la piel.

Los casos de Oceanía y Solei, junto con el de Mincho, también han sido considerados entre los más delicados debido a padecimientos que afectan diferentes sistemas de su organismo.

Una evaluación independiente realizada por la veterinaria Heather Rally, a petición de Profepa, encontró problemas recurrentes en cavidad oral, ojos, vías respiratorias superiores y sistema gastrointestinal, además de alteraciones hematológicas y metabólicas.

Después de inspecciones efectuadas los días 11 y 12 de agosto, Profepa informó que las condiciones de las instalaciones habían mejorado y que los nueve ejemplares se encontraban estables, aunque con pronóstico reservado debido a sus enfermedades crónicas y a la avanzada edad de algunos de ellos.

La dependencia descartó entonces un traslado inmediato al considerar que las condiciones médicas de determinados ejemplares podrían hacer que una movilización represente un riesgo para su vida.

Entre las posibilidades planteadas para el futuro se encuentra su traslado a corrales marinos, espacios delimitados dentro del océano que permitirían mantener a los animales bajo cuidado humano en condiciones diferentes a las piscinas de concreto.

Esta alternativa tampoco está exenta de dificultades. La edad, las enfermedades y las décadas que algunos ejemplares han permanecido en cautiverio obligarían a realizar una adaptación gradual y bajo supervisión especializada.

Mientras se determina si existen las condiciones médicas, técnicas y logísticas para reubicarlos, Solei, Oceanía, Mincho, Diego, Apolo, Flex, Satu, Squalo y Salomón continúan dentro del complejo clausurado de Cancún, sin que hasta ahora se haya definido una fecha para su eventual traslado.

Con información de Quinta Fuerza