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PLAYA DEL CARMEN.- Después de una década de recorridos y exploraciones, la organización Cenotes Urbanos identificó más de 10 mil cuerpos de agua subterráneos, informó José Urbina, buzo e integrante de esa agrupación y de Sélvame MX. El ambientalista afirmó que todos presentan contaminación y que algunos ya fueron destruidos. En la entrevista no citó resultados de laboratorio ni explicó qué criterios se utilizaron para determinar el estado de cada sitio.

Los avances del mapeo se presentaron el domingo en un encuentro en El Faro. Urbina explicó que el trabajo permite dimensionar la red de cenotes, cuevas y cavernas sobre la que se asienta Playa del Carmen. Durante los recorridos, los integrantes de la organización también documentaron afectaciones en los sitios explorados.

El buzo señaló a los asentamientos irregulares y al crecimiento inmobiliario como las principales presiones sobre esos ecosistemas. Sostuvo que algunas desarrolladoras aprovechan vacíos en la normativa para ejecutar proyectos sin medidas suficientes de protección ambiental y pidió corregir las prácticas que deterioran el acuífero.

Urbina destacó que la actual administración municipal respaldó el mapeo. También informó que organizaciones civiles, científicos y autoridades trabajan en una propuesta de reglamento para recuperar espacios dañados y proteger los que aún se conservan. No precisó cuándo se presentará el documento ni cuándo podría aprobarse.

El ambientalista consideró que divulgar el mapa ayudaría a que los habitantes conozcan el patrimonio natural que se extiende bajo la ciudad y participen en su cuidado. «La idea es recuperar lo que destruimos, corregir los errores que cometimos, aprender de ellos y salvar lo que nos queda», expresó.

Con información de La Pancarta