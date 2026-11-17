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CANCÚN.- Un juez federal condenó a José Isidro Santamaría Casanova, secretario general de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en Quintana Roo, a 16 años, 10 meses y 15 días de prisión por trata de personas con fines de explotación sexual. El fiscal general del estado, Raciel López Salazar, informó que la sentencia se dictó el 12 de noviembre por hechos ocurridos en 2019 en dos bares de Benito Juárez que eran propiedad del dirigente sindical.

Durante la conferencia semanal del Gabinete de Seguridad, López Salazar explicó que las víctimas eran mujeres extranjeras que trabajaban en esos establecimientos. Según lo expuesto por el fiscal, Santamaría Casanova recurrió a engaños y amenazas de denunciarlas por su situación migratoria para obligarlas a prestar servicios sexuales.

El fiscal señaló que el dirigente obtenía un beneficio económico porque los pagos de los clientes se cobraban a través de los bares. Añadió que a las mujeres se les imponían multas y cobros por haberlas traído a México para trabajar, y que se les retenían los pasaportes.

Por separado, Santamaría Casanova enfrenta un proceso penal del fuero común por el homicidio de Luis Fernando Peón Carreón, extrabajador de la CTM. En esa causa se le señala como presunto autor intelectual. Según la información expuesta, el dirigente habría acusado a Peón Carreón del robo de joyas en julio de 2018.

López Salazar informó que un juez de control vinculó a proceso a Santamaría Casanova por el homicidio en 2025. El dirigente permanece en prisión y, hasta ahora, la CTM no lo ha removido de la Secretaría General en Quintana Roo.